В автомобильной аварии на востоке Москвы есть пострадавший

Источник 360.ru: минимум один человек пострадал в ДТП на востоке Москвы

Легковушка загорелась после столкновения с машиной экстренных служб на Перовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, всего в аварию попали три автомобиля. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался.

Машина из-за столкновения перевернулась. На место происшествия прибыли спецслужбы. В районе аварии перекрыли три полосы движения.

В пресс-службе Дептранса Москвы также сообщили, что движение некоторое время было затруднено. Водителям советовали выбирать пути объезда.

«Движение на Перовской улице в районе дома 59 восстановлено», — уточнили в Дептрансе.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в Москве на дублере Варшавского шоссе водитель автомобиля BMW насмерть сбил женщину. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.