В автомобильной аварии на востоке Москвы есть пострадавший

Легковушка загорелась после столкновения с машиной экстренных служб на Перовской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, всего в аварию попали три автомобиля. Один человек пострадал, но от госпитализации отказался.
Машина из-за столкновения перевернулась. На место происшествия прибыли спецслужбы. В районе аварии перекрыли три полосы движения.
В пресс-службе Дептранса Москвы также сообщили, что движение некоторое время было затруднено. Водителям советовали выбирать пути объезда.
«Движение на Перовской улице в районе дома 59 восстановлено», — уточнили в Дептрансе.
Обстоятельства ДТП выясняются.
Ранее в Москве на дублере Варшавского шоссе водитель автомобиля BMW насмерть сбил женщину. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.
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