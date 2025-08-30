В Алуште на центральной набережной обрушился причал

В Алуште рухнул причал на центральной набережной. Следователи уже начали проверку, сообщили в пресс-службе СК по Крыму и Севастополю.

«Причал находился в аварийном состоянии и был закрыт для посещения», — подчеркнули в ведомстве.

В результате ЧП, добавили в региональном Следкоме, никто не пострадал. Однако следователи выяснят, были ли оказаны небезопасные услуги, имела ли место халатность.

По данным RT, застрявших на причале рыбаков пришлось эвакуировать спасателям.

В середине недели в Уфе из-за сильного ветра перевернулся батут. В этот момент на надувном аттракционе находились дети. Пострадали минимум 10 человек.