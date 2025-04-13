Узбекистанец расстрелял из винтовки более 50 видеокамер

Житель Андижана стрелял из пневматической винтовки по камерам видеофиксации нарушений и повредил более 50 устройств. Мужчине грозит уголовный срок, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе УВД Андижанской области.

В ведомстве уточнили, что 49-летний узбекистанец умышленно стрелял из пневматической винтовки SRKET. В результате он повредил 51 камеру и один радиолокационный комплекс Hikvision, установленные на 29 перекрестках города. Мотивы поступка устанавливаются.

Подозреваемого задержали. Уголовное дело завели по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества». Стрелявший нанес ущерб городской полиции на сумму 1,147 миллиарда сумов (около 90 тысяч долларов).

Ранее в Алтайском крае задержали мужчину, который пытался забросать полицейских самодельными взрывными устройствами. До этого он открыл огонь из огнестрельного оружия по односельчанину.