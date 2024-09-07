Utair назвала фейком сообщение об авиапроисшествии в аэропорту Грозного

Utair опровергла информацию о попытке посадки на недостроенную ВПП в Грозном

В сети распространилась информация, что пассажирский самолет Boeing 737 (RA-73089) авиакомпании Utair якобы едва не приземлился на строящуюся взлетно-посадочную полосу (ВПП) в аэропорту Грозного. Однако эта информация оказалась недостоверной, ее опровергла пресс-служба авиакомпании Utair.

«Информация не соответствует действительности. Самолет, сегодня выполнявший рейс Анталья-Грозный, произвел штатную посадку без ухода на второй круг», — уточнили в компании.

Видео, которое ранее распространили Telegram-каналы, было снято в июне этого года. Тогда экипаж выполнил уход на второй круг из-за сдвига ветра, но и в тот раз самолет совершил посадку в штатном режиме.

Авиакомпания также попросила не распространять недостоверную информацию.

В субботу, 7 сентября, ряд Telegram-каналов, опубликовали информацию, что самолет, выполнявший рейс Анталья — Грозный, едва не сел на недостроенную ВПП в чеченском аэропорту.

После заслуженный пилот России Юрий Сытник объяснил, что пилоты могут перепутать полосу при посадке, но здесь главное вовремя отреагировать на ошибку и уйти на второй круг.