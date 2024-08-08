Устроивший самоподжог в МФЦ москвич умер в больнице

В московской больнице скончался 61-летний мужчина, который поджег себя в Многофункциональном центре в районе Ясенево. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По данным издания, врачи реанимации около недели боролись за жизнь пострадавшего, но 7 августа он умер.

Мотивы поступка пострадавшего до сих пор неизвестны. Источники Shot отмечали, что мужчина долгое время не работал.

Самоподжог в МФЦ москвич устроил 2 августа, облившись неизвестной жидкостью. Персонал и сотрудников сразу же эвакуировали из здания. Источник 360.ru сообщал, что пострадавшего потушили работники МФЦ до приезда экстренных служб. У него выявили сильные ожоги головы и шеи.