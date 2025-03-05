Ura.ru: жителя ЯНАО заключили под стражу по делу о педофилии
Уголовное дело возбудили в отношении жителя Нового Уренгоя (ЯНАО). Его подозревают в педофилии, сообщило Ura.ru со ссылкой на информированный источник.
По версии следствия, фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому нет 14 лет. Другие детали дела не раскрывают в интересах следствия.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.
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