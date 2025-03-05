Ura.ru: жителя ЯНАО заключили под стражу по делу о педофилии

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Нового Уренгоя (ЯНАО). Его подозревают в педофилии, сообщило Ura.ru со ссылкой на информированный источник.

По версии следствия, фигурант совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, которому нет 14 лет. Другие детали дела не раскрывают в интересах следствия.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения. Предполагаемого злоумышленника заключили под стражу.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте