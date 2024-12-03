Ura.ru: житель Тюмени упал с электросамоката и погиб

Смертельная авария с участием жителя Тюмени произошла накануне на улице Профсоюзной. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал ГАИ по Тюменской области.

По версии следствия, водитель электровелосипеда не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Погиб пассажир электровелосипеда, 28-летний тюменец. Сам водитель попал в больницу с травмами.

В ведомстве уточнили, что водитель электровелосипеда во время движения находился в состоянии алкогольного опьянения.