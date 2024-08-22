Ura.ru: житель Кургана погиб в ДТП с грузовиком

Смертельная авария, в которой погиб мужчина 1967 года рождения, произошла накануне на улице Комиссаров в Кургане. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал местной полиции.

По предварительной информации, водитель легкового авто не справился с управлением и врезался в стоящий грузовик Mercedes. От полученных травм он погиб на месте.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

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