Ura.ru: водитель, попавший в ДТП в Тюмени, 14 раз нарушал ПДД

Полиция Тюмени выяснила, что один из водителей, участвовавших в ДТП на Салаирском тракте, 14 раз нарушал правила дорожного движения за последние два месяца. Об этом написал сайт Ura.ru .

Чаще всего мужчина попадался на превышении скорости. Его водительский стаж составляет всего два месяца.

Издание напомнило, что авария с участием Seat и Kia произошла поздно вечером 8 августа. Всего в ДТП пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.