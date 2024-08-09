Ura.ru: водитель, попавший в ДТП в Тюмени, 14 раз нарушал ПДД
Полиция Тюмени выяснила, что один из водителей, участвовавших в ДТП на Салаирском тракте, 14 раз нарушал правила дорожного движения за последние два месяца. Об этом написал сайт Ura.ru.
Чаще всего мужчина попадался на превышении скорости. Его водительский стаж составляет всего два месяца.
Издание напомнило, что авария с участием Seat и Kia произошла поздно вечером 8 августа. Всего в ДТП пострадали четыре человека, один из которых находится в тяжелом состоянии.
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