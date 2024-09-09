Ura.ru: подростка из Нового Уренгоя будут судить за трату чужих денег

В Новом Уренгое будут судить 14-летнего подростка, который расплачивался чужой банковской картой за игры в игровом терминале. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР.

Еще в июле подросток нашел в торговом центре банковскую карту, похитил ее и расплачивался ей за покупки и игры, находясь в игровом терминале. Сумма ущерба составила более 17 тысяч рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением было передано в суд.