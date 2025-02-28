Ura.ru: электроприборы могли стать причиной пожара в строящейся школе Ноябрьска

Предварительной причиной пожара на строительной площадке школы на 1200 мест в Ноябрьске (ЯНАО) назвали эксплуатацию электроприборов. Эту информацию изданию Ura.ru подтвердили представители надзорного ведомства.

Никто не пострадал в результате пожара, значительного ущерба имуществу не нанесено. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию остаются прежними, причины инцидента пока уточняются, однако предварительная версия связана с использованием электрооборудования на стройплощадке, говорится в Telegram-канале «Прокуратура ЯНАО».

Источник также сообщает, что исполняющий обязанности прокурора Ноябрьска Артем Гордин организовал рабочую встречу с представителями подрядчика, заказчика строительства и сотрудниками местного управления МЧС. На месте происшествия проводится проверка.