Ura.ru: челябинец получил условный срок за смертельное ДТП в Курганской области

В Курганской области вынесли приговор жителю Челябинской области, который стал виновником смертельного ДТП. Мужчина получил условный срок и лишился водительских прав, несмотря на то, что настаивал на закрытии дела. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на источники из числа бывших сотрудников правоохранительных органов.
По опубликованной информации, обвиняемый превысил скорость движения и решил проскочить перекресток на мигающий зеленый сигнал светофора, однако он не учел того, что автомобиль перед ним может затормозить. В результате сильного удара в попутной машине погиб пассажир.
Мужчина пытался избежать наказания с помощью примирения с потерпевшей стороной и возмещения морального вреда. Однако суд учел опасность совершенного нарушения и назначил челябинцу двухлетний условный срок с лишением водительских прав.
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