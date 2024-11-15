Умирающей девочке в Ростовской области отказались дать реанимобиль

В Ростовской области умирающую 11-летнюю девочку, которой отказались давать реанимобиль, спасли только после вмешательства Совета по правам человека. Об этом рассказала главный редактор агентства «Регнум» Марина Ахмедова в Telegram-канале .

Она сообщила, что у девочки отказали почки, сердце работало на аппарате. Диализа в Центральной городской больнице не было, ребенку требовалась транспортировка в областную больницу на реанимобиле с аппаратом искусственного сердца. Однако власти региона сообщили, что у них такой машины нет.

За помощью родители девочки обратились в «Регнум». Сотрудница агентства связалась с региональным Минздравом и администрацией области, но в обеих инстанциях от нее потребовали официальные запросы. Агентство организовало их, но органы отказались сообщать информацию. Тогда Ахмедова поручила сделать публикацию, а параллельно обратилась к Ольге Демичевой, входящей в СПЧ. Та сразу же подключилась к истории, и реанимобиль удалось найти.

Однако после этого сотрудники Минздрава Ростовской области обвинили сотрудников СМИ в «оговоре».

«Детей надо спасать не когда за них вступаются те, от кого могут прилететь неприятности, а просто потому что это — дети», — подчеркнула главный редактор агентства.

Ранее в медцентре Рошаля спасли новорожденную девочку с критическим пороком сердца.