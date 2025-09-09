Угрозу атаки БПЛА отменили в Сочи через час

Угроза атаки БПЛА действовала на территории Сочи в течение часа. Об этом сообщил мэр города-курорта Андрей Прошунин в своем Telegram-канале .

Опасность атаки дронов объявили в 02:50.

«Не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море», — отметил Прошунин.

«Отмена угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи нет», — написал Прошунин в 03:49.

В ночь на вторник, 9 сентября, в аэропорту Сочи вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Об этом предупредил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

В августе пассажиры в аэропорту Сочи столкнулись с трудностями из-за атак БПЛА