Угоны автомобилей в Нижнем Новгороде сократились на 15% в 2025 году

За первое полугодие 2025 года в Нижнем Новгороде зафиксирован 78 случай угона транспортных средств, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление МВД России.