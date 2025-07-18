Угоны автомобилей в Нижнем Новгороде сократились на 15% в 2025 году

За первое полугодие 2025 года в Нижнем Новгороде зафиксирован 78 случай угона транспортных средств, что на 15% меньше аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на региональное управление МВД России.

Как отметили правоохранители, большинство преступлений раскрывается оперативно: в этом году выявлено 59 угонов, раскрытых полицией, что составляет около 75%. Всего за весь прошлый год в регионе зарегистрированы 184 случая угона авто, раскрыто 149, уточнил сайт pravda-nn.ru. Правоохранительные органы отмечают положительную динамику снижения числа угонов транспорта.

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