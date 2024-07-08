Уголовное дело возбудили в Саратовской области из-за гибели рабочих в колодце

СК возбудил дело из-за гибели рабочих на очистных сооружениях под Саратовом

Фото: Пресс-служба Следственного комитета

Уголовное дело возбудили в Саратовской области после обнаружения четырех тел на очистных сооружениях в Балакове. Об этом Lenta.ru сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Расследование началось по статье о халатности. Предварительно, пятерых рабочих нашли в колодце 8 июля, один из них выжил.

Исполняющий обязанности главы Балаковского района Сергей Барулин в своем Telegram-канале уточнил, что мужчины работали на предприятии «Балаково-водоканал».

Ранее в Севастополе спасатели вызволили из колодца корову Ромашку. На это ушло шесть часов. Животное достали с помощью крана.

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