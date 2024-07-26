Уголовное дело возбудили в ЯНАО после гибели рабочего на месторождении

СК завел дело после гибели рабочего на месторождении в ЯНАО

Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбудили после гибели рабочего на предприятии по добыче газа в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным следствия, 26 июля около трех часов ночи правоохранители получили сообщение о ЧП на месторождении Пуровского района. В результате погиб один рабочий, несколько человек получили травмы.

«На место происшествия выдвинулась следственно-оперативная группа», — сообщили в СК.

Следователи выполнят комплекс действий, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

Прокуратура ЯНАО сообщила о взрыве на Восточно-Уренгойском месторождении. На место ЧП выехали сотрудники прокуратуры, они скоординируют работу правоохранительных органов.

В 2023 году взрыв произошел на нефтяном месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. В результате пострадали четыре человека. Рабочие получили ожоги.