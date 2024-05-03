Уголовное дело возбудили против жителя Ставрополья за кражу денег из церкви | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 14:03 Уголовное дело возбудили против жителя Ставрополья за кражу денег из церкви

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Правоохранители возбудили уголовное дело против жителя Ставропольского края, который украл 145 тысяч рублей из церкви в Железноводске. Об этом сообщил сайт newstracker.ru со ссылкой на ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, мужчина заметил на столе лежащий без присмотра конверт с деньгами и решил его забрать. Собранные средства были предназначены для нужд церкви.

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Отмечается, что местный житель сознался в содеянном. Ранее он уже был судим.