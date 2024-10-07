Уголовное дело возбудили после смерти рабочего в ЯНАО
В ЯНАО возбудили уголовное дело после пожара на промышленном предприятии, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Несчастный случай произошел в Харпе, во время сноса насосного топливохранилища начался пожар. Один из рабочих сильно обгорел, его доставили в больницу, где он умер от ожогов.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют, как соблюдались требования безопасности на рабочем месте.
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