Уголовное дело возбудили после смерти рабочего в ЯНАО

В ЯНАО возбудили уголовное дело после пожара на промышленном предприятии, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.

Несчастный случай произошел в Харпе, во время сноса насосного топливохранилища начался пожар. Один из рабочих сильно обгорел, его доставили в больницу, где он умер от ожогов.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего и проверяют, как соблюдались требования безопасности на рабочем месте.