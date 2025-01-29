Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Лесном проспекте в Петербурге

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельной аварии, которая произошла на Лесном проспекте в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Согласно данным ведомства, 19-летний водитель машины «Киа Рио» не справился с управлением и врезался в стену дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарки. Автомобилисту и еще одному пассажиру потребовалась срочная госпитализация.
Предварительная причина ДТП — превышение скорости. Следователи устанавливают детали случившегося.
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