Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП на Лесном проспекте в Петербурге

Фото: РИА «Новости»

Правоохранители возбудили уголовное дело после смертельной аварии, которая произошла на Лесном проспекте в Северной столице. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Согласно данным ведомства, 19-летний водитель машины «Киа Рио» не справился с управлением и врезался в стену дома. Травмы, несовместимые с жизнью, получили два пассажира иномарки. Автомобилисту и еще одному пассажиру потребовалась срочная госпитализация.

Предварительная причина ДТП — превышение скорости. Следователи устанавливают детали случившегося.

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