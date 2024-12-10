Уголовное дело возбудили после пожара с тремя погибшими в Ростове-на-Дону

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту смертельного пожара в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил сайт RostovGazeta.ru со ссылкой на СУ СК РФ по региону.
Трагедия произошла 9 декабря в квартире девятиэтажного дома на улице Вятской. В полыхающем помещении оказались шесть человек. Спастись удалось только троим. Тела остальных обнаружили после ликвидации открытого горения.
Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Причину возникновения огня до сих пор не установили.
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