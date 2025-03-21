Уголовное дело возбудили после падения наледи на ребенка в Барнауле

Уголовное дело возбудили после падения наледи на школьника в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Алтайскому краю.

Глыба льда рухнула на восьмилетнего мальчика, когда он вместе со своими одноклассниками проходил мимо дома на улице Германа Титова. Ребенка осмотрели медики, у него зафиксировали ушибы головы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Специалисты выясняют обстоятельства произошедшего, а также устанавливают ответственных из числа сотрудников управляющей компании.

Ранее упавшая с крыши школы наледь убила женщину в Петрозаводске. Следователи возбудили уголовное дело. Выяснилось, что погибшая была сотрудником юридического колледжа, который находится в здании школы.