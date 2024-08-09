Уголовное дело возбудили после гибели водителя самосвала в Нижегородской области

Водитель грузового автомобиля погиб от удара током в Пильнинском округе Нижегородской области. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело, сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областное СУ СКР.

По данным ведомства, водитель самосвала во время движения задел кузовом провода линии электропередач, после чего автомобиль загорелся.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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