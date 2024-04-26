Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Кемерове | 360°

Происшествия

26 апреля 2024, 15:25

Уголовное дело возбудили после ДТП с рейсовым автобусом в Кемерове

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Уголовное дело по факту ДТП с участием рейсового автобуса возбудили в Кемерове. В результате аварии пострадал один человек, сообщил сайт «Сiбдепо» со ссылкой на пресс-службу полиции Кузбасса.

По предварительным данным, 59-летний водитель общественного транспорта сбил женщину. Пешеход переходила дорогу в разрешенном месте.

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Медики госпитализировали 64-летнюю пациентку. Ей диагностировали травмы различной степени тяжести. Предполагаемому виновнику ДТП грозит до двух лет лишения свободы.

Уголовное дело

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