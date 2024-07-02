Уголовное дело возбудили после ДТП с курганскими подростками
В Кетовском округе возбудили уголовное дело после аварии, которая произошла с участием подростов 29 июня. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на прокуратуру Курганской области.
Напомним, шестеро выпускников выпили и решили прокатиться на машине. Прав ни у кого из подростков не было. В итоге они попали в аварию, в результате которой все шестеро пострадали.
Четверо выпускников до сих пор находятся в тяжелом состоянии, за их жизнь борются врачи. Возбуждено уголовное дело, выясняются все обстоятельства случившегося.
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