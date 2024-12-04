Участники интернациональной наркогруппировки предстанут перед судом в Челябинске

Центральный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело против 14 участников интернациональной наркогруппировки. Их обвиняют в причастности к совершению свыше 40 преступлений, пишет Ura.ru со ссылкой на представителей областного ГУ МВД России.

Полицейские сообщили, что фигуранты орудовали в Челябинской, Воронежской, Свердловской, Тульской, Тверской и Ленинградской областях, а также на территории Краснодарского края и Ставрополья.

Силовики изъяли у злоумышленников более пяти килограммов метадона, свыше семи килограммов героина, опий и гашиш. Кроме того, у них арестовали машину марки Hyundai Solaris и 10 миллионов рублей.