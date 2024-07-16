Уборщица из Перми попала под статью за кражу 40 тысяч рублей у школьника

Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы клининговой компании в Перми. Ее подозревают в краже, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.

Согласно данным ведомства, уборщица нашла в вагоне электрички кошелек, который потерял 17-летний школьник. Внутри фигурантка обнаружила 72 тысячи рублей. Деньги подросток копил на новый телефон.

Женщина забрала 40 тысяч рублей, а оставшиеся средства передала оператору касс. Прибывший на место юноша заметил недостачу и обратился к стражам порядка.

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