Уборщица из Перми попала под статью за кражу 40 тысяч рублей у школьника
Уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы клининговой компании в Перми. Ее подозревают в краже, сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции.
Согласно данным ведомства, уборщица нашла в вагоне электрички кошелек, который потерял 17-летний школьник. Внутри фигурантка обнаружила 72 тысячи рублей. Деньги подросток копил на новый телефон.
Женщина забрала 40 тысяч рублей, а оставшиеся средства передала оператору касс. Прибывший на место юноша заметил недостачу и обратился к стражам порядка.
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