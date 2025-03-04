Туши и головы животных нашли в машине браконьеров в Ростовской области

В Ростовской области правоохранительные органы задержали группу мужчин, которая подозревается в браконьерстве. Злоумышленники отстреливали диких животных на территории Усть-Донецкого района. Об этом сообщает сайт Тagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
По данным полиции, в автомобилях задержанных нашли и конфисковали три оленьих головы, одну тушу оленя и мертвую косулю. Вероятно, охотники намеревались оставить трофеи себе.
Кроме того, сотрудники полиции изъяли у задержанных пять единиц оружия, 334 патрона, тепловизионные прицелы и глушители. Стражи порядка назначили соответствующие экспертизы в рамках расследования дела.
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