Туристы застряли на подъемнике на Эльбрусе

На курорте «Эльбрус» рассказали о застрявших на подъемниках туристах с детьми

Группа туристов застряла на подъемнике на Эльбрусе. Отдыхающие висели на высоте около двух тысяч метров, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, на курорте «Эльбрус» резко остановились подъемники. Среди застрявших были дети. Туристы заявили, что кабинки сильно раскачивало ветром.

В комментарии для «Газеты.ru» администрация курорта отметила, что канатную дорогу пришлось остановить по техническим причинам на 10 минут.

«Никакого сильного ветра и качания не было. Все работает в штатном режиме, все прекрасно», — указали представители курорта.

В настоящее время движение на подъемнике возобновили.

Ранее двое туристов из Москвы потерялись при восхождении на Эльбрус на высоте пять тысяч метров. Спасатели нашли мужчин и вернули их к палаточному лагерю.