Туристический автобус вылетел с трассы в Анталье

Шесть иностранцев пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Турции

В результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали шесть иностранцев. Авария случилась на трассе D400 в районе Манавгата. Об этом сообщило турецкое информагентство IHA .

Водитель потерял управление, из-за чего автобус вылетел с трассы и угодил в ограждение. Из 12 пассажиров пострадали пять немцев и одна жительница Казахстана. Их госпитализировали.

Испугавшись, водитель поспешил скрыться с места происшествия. Позже его нашли раненным неподалеку, в районе Гюндогду, и тоже доставили в больницу.

Турецкая полиция ведет необходимые проверки.

Ранее женщина и ребенок погибли в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом под Ногинском. Кроме них в аварии пострадали 10 человек.