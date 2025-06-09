Туристический автобус вылетел с трассы в Анталье

В результате ДТП с туристическим автобусом в Анталье пострадали шесть иностранцев. Авария случилась на трассе D400 в районе Манавгата. Об этом сообщило турецкое информагентство IHA.
Водитель потерял управление, из-за чего автобус вылетел с трассы и угодил в ограждение. Из 12 пассажиров пострадали пять немцев и одна жительница Казахстана. Их госпитализировали.
Испугавшись, водитель поспешил скрыться с места происшествия. Позже его нашли раненным неподалеку, в районе Гюндогду, и тоже доставили в больницу.
Турецкая полиция ведет необходимые проверки.
Ранее женщина и ребенок погибли в ДТП с перевернувшимся микроавтобусом под Ногинском. Кроме них в аварии пострадали 10 человек.
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