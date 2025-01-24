Труп пенсионерки нашли после пожара в доме на Вешняковской улице в Москве

Тело женщины 1946 года рождения обнаружили после пожара на Вешняковской улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Огонь ликвидировали в квартире на четвертом этаже жилого дома.

«Точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.

Перовская межрайонная прокуратура взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Минувшей ночью в Калуге мужчина спалил чужую квартиру. Житель решил самостоятельно подключить газовое оборудование на кухне и совершил ошибку, в результате начался пожар.

Мужчину госпитализировали с ожогами, огонь распространился до другой квартиры. Спасатели эвакуировали 26 человек, в то числе 13 детей. К тушению огня, распространившегося на 10 «квадратов», привлекли 13 специалистов МЧС и четыре единицы спецтехники.