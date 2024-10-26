Труп мужчины обнаружили на деревне на юге Москвы

Утром в субботу на юге Москвы нашли тело мужчины. Об этом 360.ru рассказали в экстренных службах.
ЧП произошло в районе дома № 17 по Загорьевскому проезду в районе Бирюлево Восточное. Очевидцы обнаружили труп мужчины неславянской национальности, висящим на дереве. Дополнительная информация по делу уточняется.
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