Сегодня 12:20 Тропический шторм на Филиппинах стал причиной гибели семи человек
Тропический шторм Эвиниар, обрушившийся на Филиппины, привел к гибели не менее семи человек. Об этом сообщил сайт
KP.RU со ссылкой на Reuters.
Вместе с Эвиниаром на Филиппины обрушились ливни, ветер достигал 130 метров в секунду. На острове повреждены линии электропередач. Власти также объявили о закрытии портов и аэропортов. В регионе работают поисково-спасательные группы.
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