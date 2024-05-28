Тропический шторм на Филиппинах стал причиной гибели семи человек

Тропический шторм Эвиниар, обрушившийся на Филиппины, привел к гибели не менее семи человек. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на Reuters.

Вместе с Эвиниаром на Филиппины обрушились ливни, ветер достигал 130 метров в секунду. На острове повреждены линии электропередач. Власти также объявили о закрытии портов и аэропортов. В регионе работают поисково-спасательные группы.

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