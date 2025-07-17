Троих подростков арестовали за нападение на мужчину в Дзержинске

В Дзержинске арестованы трое подростков, которые участвовали в нападении на мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по Нижегородской области.
Известно, что нападение подростков на бездомного было зафиксировано на видео. На записи видно, как один из подростков в медицинской маске наносит удар ногой по голове мужчины, а затем стреляет ему в лицо из сигнального оружия.
По информации правоохранительных органов, в инциденте участвовали трое подростков. В отношении двух 14-летних подростков было возбуждено уголовное дело, а родителей 11-летнего подростка могут привлечь к административной ответственности и поставить его на профилактический учет.
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