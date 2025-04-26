Троих петербуржцев задержали за распространение закладок с наркотиками

Петербургские правоохранители ликвидировали сеть наркоторговцев в Петродворцовом районе Северной столицы. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.
Сотрудники полиции задержали троих горожан в возрасте 35, 43 и 44 лет. Предполагаемых злоумышленников заподозрили в нелегальном распространении наркотиков методом тайных закладок. Фигуранты состояли в штате онлайн-магазина по торговле запрещенными веществами.
В ходе обысков у подозреваемых изъяли 194 готовые порции наркотиков общим весом около 400 граммов, электронное оборудование для взвешивания, упаковочные материалы, мобильные телефоны.
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