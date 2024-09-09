Трое петербуржцев стали жертвами пожара в частном доме под Псковом
Смертельный пожар произошел Псковской области. Жертвами стали трое петербуржцев, приехавших на дачу, сообщил «Питер ТВ» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Согласно данным ведомства, пламя охватило частный дом в деревне Ксти. На пепелище спасатели обнаружили тела 36-летнего мужчины, а также двух женщин 56 и 24 лет.
Предварительной причиной возгорания назвали неисправность в работе электрооборудования. Проводится проверка.
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