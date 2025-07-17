Трое детей пострадали в ДТП под Нижним Новгородом из-за уснувшей за рулем женщины

Автомобилистка спровоцировала ДТП с встречной фурой, уснув за рулем. Авария произошла утром в четверг, 17, июля, в Балахне. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным ведомства, около 04:00 в переулке Нестерова 36-летняя женщина, управлявшая автомобилем Geely, уснула за рулем. В результате иномарка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик Howo с 38-летним водителем.

В салоне легковушки находились трое детей в возрасте от четырех до восьми лет. Все они получили различные травмы. Одного из малышей доставили в больницу, состояние других пострадавших уточняется.