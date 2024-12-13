Трое детей попали под колеса автомобилей в Нижнем Новгороде за 12 декабря

Три ребенка пострадали в результате наезда машин в Нижнем Новгороде 12 декабря. Об этом пишет сайт pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления ГИБДД.

Полицейские сообщили, что на улице Слобода Подновье 21-летний мужчина за рулем Opel Corsa сбил 10-летнюю школьницу. Девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в больницу.

Другой водитель сбил девятилетнего мальчика в Щербинках-1. Ребенку потребовалась госпитализация. Вечером под колеса иномарки попал 11-летний подросток. Он перебегал дорогу в неположенном месте. Несовершеннолетнего с травмами отвезли в детскую областную больницу.