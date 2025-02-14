Трое детей остались сиротами после ДТП с автобусом под Челябинском

Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщил « ФедералПресс » со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель рейсового автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Daewoo Matiz.

Жертвами ДТП стали родители троих детей, двое из которых также пострадали. Медики госпитализировали юных пациентов.