Трое детей остались сиротами после ДТП с автобусом под Челябинском

Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, водитель рейсового автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Daewoo Matiz.

Жертвами ДТП стали родители троих детей, двое из которых также пострадали. Медики госпитализировали юных пациентов.

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