Трое детей остались сиротами после ДТП с автобусом под Челябинском
Смертельная авария с участием общественного транспорта произошла в Челябинской области. Возбуждено уголовное дело, сообщил «ФедералПресс» со ссылкой на данные региональной Госавтоинспекции.
По информации ведомства, водитель рейсового автобуса выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Daewoo Matiz.
Жертвами ДТП стали родители троих детей, двое из которых также пострадали. Медики госпитализировали юных пациентов.
Живодер из Набережных Челнов выбросил котят бывшей жены с восьмого этажа
В США критически отнеслись к решению Румынии отменить выборы
Мошенники заставили пенсионера облить работницу банка зеленкой
Вопросы содержания территории обсудили с РЖД на совещании в Одинцове
Депутат из Ногинска подарил экипировку спортсменам в поселке Зеленый
Женская команда из Домодедова победила на всероссийском турнире по мини-футболу
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте