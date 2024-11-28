Трое петербуржцев обварились кипятком из-за прорыва трубы возле дома

Три человека получили ожоги из-за коммунальной аварии в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по данному происшествию, сообщила пресс-служба СК РФ в официальном Telegram-канале .

Все произошло 26 ноября около трех часов ночи на улице Маршала Захарова. В результате прорыва трубы с горячей водой кипяток затопил прилегающую территорию. У дома №50 два автомобиля столкнулись, так как водители не смогли справиться с управлением в условиях ограниченной видимости из-за пара. Пострадали оба водителя и пассажирка одной из машин. Все трое были доставлены в больницу с ожогами.

К утру площадь разлива кипятка превысила две тысячи квадратных метров. Почти 100 автомобилей оказались в воде, без доступа к теплу временно остались 29 домов.

Процессуальная проверка по данному происшествию ведется петербургским ГСУ СК России. Доклад по ее результатам предоставит Бастрыкину глава этого ведомства.

Серьезные прорывы теплотрассы происходят в Санкт-Петербурге не в первый раз. Ранее из-за этого несколько машин провалились под асфальт.