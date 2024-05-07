Три уголовных дела возбудили за незаконную рубку леса на 45 млн рублей в Краснодарском крае | 360°

Происшествия 07 мая 2024, 15:47 Три уголовных дела возбудили за незаконную рубку леса на 45 млн рублей в Краснодарском крае

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Правоохранители зафиксировали незаконную рубку насаждений в лесном массиве Краснодарского края. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, сумму ущерба от действий злоумышленников оценили в 45 миллионов рублей.

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Возбуждены три уголовных дела. Результаты расследования находятся на контроле прокуратуры.