Три пожара зафиксировали в Пензенской области за сутки

За минувшие сутки на территории Пензенской области было зарегистрировано три пожара. Об этом сообщила «Пенза-Пресс» со ссылкой на ГУ МЧС РФ по региону.

В Пензе на первом Ташкентском проезде произошло возгорание чердачного помещения кирпичной бани. Огонь распространился на площади шести квадратных метров. По предварительной версии, причиной стало нарушение правил установки и эксплуатации печного оборудования.

Еще один пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире на улице Клары Цеткин. Там произошло короткое замыкание электропроводки.

В рабочем поселке Башмаково на улице Первомайской загорелась срубовая баня. Огонь охватил четыре квадратных метра.