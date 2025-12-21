Три человека стали жертвами ДТП в Оренбургской области

В Оренбургской области, недалеко от границы с Казахстаном, на автодороге Казань-Оренбург-Соль-Илецк в Соль-Илецком районе произошло резонансное ДТП с человеческими жертвами. Об этом написал сайт 56orb.ru .

По информации сотрудников полиции, поступившей утром, примерно в 11 часов, в районе 76-го километра столкнулись автомобили Lada Granta и Niva Chevrolet. Итогом столкновения стали тяжелые последствия: водитель Niva Chevrolet 35 лет и две женщины-пассажирки Lada Granta 54 и 71 лет погибли на месте происшествия.

Кроме того, водителю Lada Granta 58 лет и женщине-пассажирке 60 лет понадобилась медицинская помощь вследствие полученных травм.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливают точные обстоятельства дела и причины аварии.