Три человека стали жертвами ДТП с легковушкой и поездом в Дагестане
Авария с участием поезда унесла жизни трех человек в Карабудахкентском районе Дагестана. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.
Согласно данным ведомства, 50-летний водитель ВАЗ-2114 выехал на пути, несмотря на запрещающий сигнал светофора. В результате легковушку протаранил грузовой состав.
Смертельные травмы получил сам автомобилист, а также его пассажирки 28 и 64 лет. Организована проверка.
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