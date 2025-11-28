Три человека стали жертвами ДТП на трассе в Карелии

Два легковых автомобиля стали участниками смертельного ДТП в Карелии. Авария произошла утром в пятницу, 28 ноября, на трассе Сумский Посад — Колежма. Об этом сообщил сайт karelinform.ru со ссылкой на представителей Госкомитета по безопасности республики.

По опубликованным данным, примерно в 08:48 столкнулись автомобили Mitsubishi и Renault. В последней иномарке находились три человека. На место ДТП прибыли спасатели ПЧ-63, сотрудники ГИБДД и медики, которые немедленно приступили к оказанию помощи пострадавшим.

Из-под обломков автомобилей извлекли раненых, использовав специальный инструмент. Однако спасти людей не удалось: двое скончались непосредственно на месте столкновения, третий, получивший тяжелейшие травмы, умер в салоне машины скорой помощи еще до прибытия в медицинское учреждение.