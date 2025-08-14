Три человека скончались после отравления незамерзайкой в Ленобласти

В Ленинградской области следователи инициировали уголовное производство после трагедии в Сосновом Бору. Там бытовая незамерзающая жидкость стала причиной смерти трех человек, сообщил «Петроград» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по региону.
Дело расследуется по статье о производстве опасной продукции, которая привела к смерти двух и более лиц. Предположительно, токсичная жидкость была произведена с технологическими нарушениями и попала на прилавки.
Следственный комитет активно работает над установлением поставщиков опасного товара и поиском причастных лиц.
