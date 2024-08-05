Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Нижнем Новгороде
ДТП с участием «Газели» и Renault Duster произошло накануне на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областное УМВД.
Мужчина за рулем спецавтомобиля проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с иномаркой. После случившегося «Газель» упала на бок, задев две стоящие на перекрестке легковые машины.
В ДТП пострадали два человека из автомобиля АСО и один человек из Renault Duster. Всех их доставили в больницу.
Футбольный клуб «Броук Бойз» из Одинцово вышел во второй раунд Кубка России
Россиянка Наталия Гусева вошла в сотню лучших гольфисток мира
Пловец из Истры Герман Зажирский стал призером Кубка России
Три российских автозавода вернулись к работе
Блинкен пригрозил Ирану разрывом отношений в случае атаки на Израиль
Сцену Дома культуры в Молзине Богородского городского округа отремонтируют
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте