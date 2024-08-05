Три человека пострадали в ДТП с «Газелью» в Нижнем Новгороде

ДТП с участием «Газели» и Renault Duster произошло накануне на Нижне-Волжской набережной в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил сайт newsnn.ru со ссылкой на областное УМВД.

Мужчина за рулем спецавтомобиля проехал на красный сигнал светофора, что привело к столкновению с иномаркой. После случившегося «Газель» упала на бок, задев две стоящие на перекрестке легковые машины.

В ДТП пострадали два человека из автомобиля АСО и один человек из Renault Duster. Всех их доставили в больницу.

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