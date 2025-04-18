Три человека пострадали при возгорании многоквартирного дома в Тюмени

Многоквартирный дом загорелся в Тюмени. Происшествие случилось на улице Велижанской. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

По информации ведомства, пламя охватило лестничную клетку. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.

В тушении участвовали 24 спасателя и девять единиц техники. Специалисты эвакуировали из опасной зоны девять жильцов В результате пожара пострадали три человека.

Предварительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.