Три человека пострадали при возгорании многоквартирного дома в Тюмени
Многоквартирный дом загорелся в Тюмени. Происшествие случилось на улице Велижанской. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.
По информации ведомства, пламя охватило лестничную клетку. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров.
В тушении участвовали 24 спасателя и девять единиц техники. Специалисты эвакуировали из опасной зоны девять жильцов В результате пожара пострадали три человека.
Предварительно, огонь вспыхнул из-за аварийного режима работы электрооборудования. Точные причины и обстоятельства ЧП выясняются.
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