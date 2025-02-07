Три человека пострадали при столкновении легковушки с бетонными блоками в Ростове-на-Дону
Дорожная авария с пострадавшими произошла в Ростове-на-Дону. Об этом сообщила RostovGazeta.ru со ссылкой на ГИБДД.
Согласно данным ведомства, на улице Пойменной водитель машины Lada Priora не справился с управлением и врезался в бетонные блоки.
Автомобилисту потребовалась госпитализация. В больницу попали и два его пассажира 19 лет. Правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.
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