Три человека пострадали при столкновении легковушек в Свердловской области

Дорожная авария с пострадавшими произошла в Свердловской области. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу региональной Госавтоинспекции.

Происшествие случилось на 11-м километре трассы Каменск-Уральский — Барабановское — Усть-Бакаря. Там столкнулись ВАЗ 21099 и Renault Logan.

От удара отечественная легковушка превратилась в груду металла. Три человека получили травмы. Им потребовалась госпитализация.

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